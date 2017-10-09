Пенсионеры Саранска провели большой кулинарный праздник

В рамках республиканского Месячника пожилых людей в Саранске прошла крупная кулинарная выставка-дегустация "Дары осени".

По словам представителей Совета ветеранов, на выставке было большое количество "экспонатов". Пенсионеры-дачники из абсолютно всех районов Саранска принесли на нее лучшие плоды осеннего урожая, выращенные на собственных приусадебных участках.

Кроме овощей и фруктов, на выставке было все, что можно из них приготовить: варенье, пироги, салаты, икра, лечо. И все можно было попробовать, а кулинары с наслаждением обменивались рецептами.

Источник: izvmor.ru