Полиция Мордовии ищет подростков, которые пропали в Крыму 12 сентября

Полицейские Мордовии разыскивают двух подростков, которые пропали вечером 12 сентября. 16-летняя Яна Королькова и 17-летний Максим Колесник ушли из дома в Севастополе, и с тех пор их судьба остается неизвестной, передает пресс-служба МВД по РМ.

Приметы девушки: худощавого телосложения, волосы белые кудрявые, глаза голубые. Была одета: рубашка синяя в мелкую клетку, джинсы голубого цвета (классические), кроссовки синего цвета. При себе имела рюкзак сине-бело-красного цвета, в котором находились личные документы.

Приметы юноши: на вид 17 лет, рост 173 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Особые приметы: сутулится, на правой лопатке большое родимое пятно, на шее большая выпуклая родинка. Был одет: красная майка, серая спортивная кофта, серые джинсы, коричневые кроссовки, очки солнцезащитные с темными стеклами в черной оправе. При себе имел большую оранжево-черную спортивную сумку.

Известно, что молодые люди вышли из парома в порту "Кавказ" и сейчас могут передвигаться по территории России автостопом.

Источник: 13.мвд.рф