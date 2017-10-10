В Мордовии водитель на "Чери" перевернулся в кювет и погиб

На 19-м километре трассы Ковылкино – Краснослободск – Ельники – Первомайск произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, водитель "Чери М11" не справился с управлением, в результате чего машина слетела с дороги.

От полученных травм водитель скончался на месте трагедии. Все детали аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в результате ДТП в Саранске. Авария случилась на пересечении улиц Лодыгина и Александровского шоссе в ночь на 8 октября.

Также стало известно о ДТП около гостиницы "Адмирал".

Источник: gibdd.ru/r/13