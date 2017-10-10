Благоустройство набережной Тавлы "разморозили" после наступления хорошей погоды

В Саранске продолжится благоустройство набережной реки Тавла. Работы пришлось на время прервать после наступления холодов в сентябре, однако теперь они "разморожены".

"Мы должны максимально использовать благоприятные климатические условия, чтобы успеть подготовить набережную к зимовке", - сказал мэр Саранска Петр Тултаев.

В ближайшее время к благоустройству столицы Мордовии подключатся мастера по ландшафту. В районе стадиона "Мордовия Арена" будет высажен сквер. Во дворах по всему городу также появятся небольшие аллеи.

Кроме того, после длительных дождей в городе возобновились асфальтные работы.

Источник: adm-saransk.ru