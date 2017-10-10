Петр Тултаев разрешил дать отопление в администрации Саранска

Мэр Саранска Петр Тултаев разрешил включить отопление в администрации города. Напомним, ранее градоначальник заявил, что чиновники смогут погреться на работе в последнюю очередь. В городе в течение нескольких дней существовали серьезные проблемы с подключением домов граждан к теплоснабжению.

После того, как во всем городе отопительный сезон стартовал, очередь дошла и до городских чиновников. Теперь работники администрации могут не сидеть на работе в теплых носках и верхней одежде.

Отметим, что на прошлой неделе в Саранске фиксировалась минусовая температура, тогда как квартиры жителей города подключались к отоплению очень медленно.

Источник: adm-saransk.ru