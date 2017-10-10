В саранском инклюзивном парке появятся зона барбекю и пляж со спортивными площадками

Открытие в Саранске инклюзивного футбольного парка стало настоящим событием для жителей города. Напомним, что аналогов парка в России нет.

Как сообщил мэр Саранска Петр Тултаев, опекать новый парк будет МАУК "Городские парки". Работы по благоустройству на объекте будут продолжены. В ближайшем будущем в парке, помимо уже существующего футбольного поля с тренажерами и игровой зоной, появится зона барбекю, будет благоустроен пляж с волейбольными и футбольными площадками.

Для любителей велосипедов и роликов создадут специальные дорожки с разметкой.

Инклюзивный парк станет одним из самых безопасных мест в столице РМ. Здесь уже организовано дежурство, также будет установлено видеонаблюдение.

Источник: izvmor.ru