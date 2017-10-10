В Саранске пенсионеры сдадут нормы ГТО

В четверг, 12 октября, в Пушкинском парке Саранска пенсионеры будут сдавать нормы ГТО. Мероприятие пройдет в рамках республиканского Месячника пожилых людей.

"К соревнованиям готовятся три команды: Ленинского, Октябрьского и Пролетарского районов Саранска. Бабушкам и дедушкам предстоит показать себя в беге на два километра, в подтягивании на перекладине, в жиме 16-килограммовой гири, в гимнастических упражнениях. Определенные нормативы подготовлены для трех возрастных групп: от 50 до 60 лет, от 60 до 70 лет, от 70 лет и выше", - рассказали организаторы.

Начало спортивного праздника - в 11:00.

Источник: izvmor.ru