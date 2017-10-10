Жителя Саранска будут судить за убийство соседа во время пьянки

Пожилой житель Саранска ответит перед судом за убийство соседа. Как сообщили в пресс-службе СКР по РМ, преступление было совершено 27 июля, когда 63-летний подозреваемый выпивал в компании приятели, проживающего рядом.

В процессе пьянки соседи поссорились. Хозяин квартиры попытался ударить своего гостя, тот от удара уклонился, схватил со стола кухонный нож и несколько раз ударил оппонента в шею и грудь. От полученных ранений жертва скончалась, а убийца сбежал с места преступления, забрав нож.

29 июля тело обнаружил сын убитого, который пришел навестить отца. Убийцу вычислили и задержали.

Сейчас дело направлено в суд.

Источник: mordovia.sledcom.ru