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Жителя Саранска будут судить за убийство соседа во время пьянки

Жителя Саранска будут судить за убийство соседа во время пьянки

Пожилой житель Саранска ответит перед судом за убийство соседа. Как сообщили в пресс-службе СКР по РМ, преступление было совершено 27 июля, когда 63-летний подозреваемый выпивал в компании приятели, проживающего рядом.

В процессе пьянки соседи поссорились. Хозяин квартиры попытался ударить своего гостя, тот от удара уклонился, схватил со стола кухонный нож и несколько раз ударил оппонента в шею и грудь. От полученных ранений жертва скончалась, а убийца сбежал с места преступления, забрав  нож.

29 июля тело обнаружил сын убитого, который пришел навестить отца. Убийцу вычислили и задержали.

Сейчас дело направлено в суд.


Источник: mordovia.sledcom.ru