Волонтеры из Саранска отправились на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи

Из Саранска в Сочи на поезде отправилась делегация из 40 ребят, которые будут помогать в организации Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Все волонтеры из Мордовии безупречно владеют иностранным языком и всегда готовы прийти на помощь.

Ребята станут помощниками организаторов грандиозного события. Перечень их обязанностей достаточно велик: логистика, церемонии, обслуживание мероприятий, медицинское сопровождение, обеспечение работы СМИ, сопровождение делегаций, административная деятельность, лингвистические услуги и многое другое.

Волонтеры будут облачены в специальную экипировку, так что их без проблем можно будет различить в толпе.

Отметим, что участие в фестивале в Сочи примут 180 делегаций из различных стран.

Источник: izvmor.ru