В Мордовии заблудились грибники

В Инсарском районе республики заблудились грибники.

Представители республиканского МЧС сообщили, что проживающие в райцентре супруги на своем авто утром отправились в лес. Из-за долгого отсутствия во второй половине дня родственники стали пытаться отыскать их.

Оказалось, что автомобиль оставлен возле леса, а мобильные телефоны - вне зоны действия сети. Информация о пропавших грибниках поступило в ЕДДС района. Были приняты меры к поиску, но муж с супругой самостоятельно вышли из леса. Медицинская помощь заблудившимся грибникам не понадобилась.

Источник: izvmor.ru