В Саранске за выходные под колеса автомобилей попали два пешехода

В течение минувших выходных в Саранске под колеса автомобилей попали сразу два пешехода. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, первый инцидент произошел в пригородном поселке Зыково на улице Советская. Там иномарка "Рено Сандеро" сбила 37-летнего мужчину, который шел по краю дороги. Мужчина отделался ссадинами и ушибами.

А вот пенсионерке, которую сбили на проспекте 70 лет Октября, повезло меньше. Женщина перебегала дорогу в неположенном месте и попала под колеса вазовской "четырнадцатой". Ей потребовалась срочная госпитализация. Состояние пострадавшей на данный момент неизвестно.

По всем фактам ведутся проверки.

Источник: gibdd.ru/r/13