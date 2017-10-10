Саранск занял 7-е место в рейтинге самых чистых городов России

Саранск вошел в рейтинг 100 самых чистых городов России по версии портала Domofond. В почетном списке столица Мордовии заняла 7-е место.

На первых позициях рейтинга оказались Грозный (Чечня), Нижневартовск (ХМАО), Армавир (Краснодарский край), Нижнекамск (Татарстан), Набережные Челны (Татарстан) и Сургут (ХМАО). В опросе принимали участие 667 жителей Саранска, которым предложили оценить, насколько хорошо убирают мусор в их городе.

В список наименее чистых городов России попали Махачкала (Дагестан), Волгоград, Саратов, Архангельск, Астрахань, Шахты (Ростовская область).

Источник: izvmor.ru