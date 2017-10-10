В Татарской Пишле Рузаевского района Мордовии торжественно открыли новый стадион

В Татарско-Пишлинском сельском поселении Рузаевского района республики состоялось важное событие – торжественное открытие стадиона с искусственным покрытием.

Увидеть новейший спортивный объект собралось немалое количество зрителей. Свыше 100 человек, среди которых жители села, учащиеся местной школы, представители администрации и иные почетные гости стали первооткрывателями новейшей достопримечательности.

Новейший стадион в Татарской Пишле – это огромный вклад в дело физического воспитания подрастающего поколения и жителей в целом. С его открытием у детей и взрослых появилась возможность с интересом и пользой проводить собственный досуг. Заниматься на нем смогут все без исключения и абсолютно бесплатно.

Источник: izvmor.ru