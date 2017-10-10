В Большеберезниковском районе школьники собрали 9 тысяч рублей на ремонт храма

В селе Марьяновка Большеберезниковского Мордовии решили собрать средства на ремонт храма Успения Божьей матери. Церковь давно пришла в негодность: купола обветшали, дождь попадает внутрь, кроме того, после летнего урагана поврежден крест.

Самые юные марьяновцы решили провести благотворительную ярмарку. Ребята совместно с родителями подготовили домашнюю выпечку. Некоторые 5-классники продавали мыло, изготовленное своими руками. А кое-кто даже решился расстаться с любимыми игрушками, находящимися в хорошем состоянии.

Выручка от ярмарки составила более 9 тысяч рублей, все средства пойдут на ремонт храма.

Источник: izvmor.ru