В сквере на Советской площади Саранска высадят новые голубые ели

В Саранске в сквере на Советской площади ликвидируют больные деревья. Знаменитые ели около памятника Ленину были высажены в 60-е годы и являлись главным украшением центра. Однако в последнее время деревья превратились из украшения в уродство. С них облетела вся хвоя, причиной чему стало истощение земли из-за засушливого лета 2010 года.

В настоящее время мертвые деревья вырубили. На их месте будут высажены молодые голубые ели.

"В ближайшее время к нам поступят 45 саженцев. Трехметровые ели имеют развитую закрытую корневую систему, что обеспечит их стопроцентную приживаемость", - рассказал главный инженер Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Саранска Дмитрий Дергунов.

Отметим, что за вновь высаженными деревьями будут приглядывать специалисты, дабы саженцы не повторили печальную участь предшественников.

Источник: izvmor.ru