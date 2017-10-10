Житель Мордовии незаконно ловил рыбу с помощью сетей

В Порецком районе Чувашии задержан укравший рыбу житель Мордовии.
Сообщается, что мужчина прихватил сети и отправился на охраняемую территорию рыбхоза "Киря" неподалеку от села Кудеихи. С похищенной рыбой он стремился скрыться, но был задержан сторожами рыбхоза.
По данному факту следственным отделом МО МВД России "Алатырский" возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что дворник из Саранска украл у своей квартирантки золотые украшения и сдал в ломбард.
Также стало известно о том, что в Мордовии у должников арестовали землю и 122 коровы.
Источник: izvmor.ru