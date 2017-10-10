Власти Саранска не намерены регулировать цены на арендное жилье

На очередном совещании в мэрии Петр Тултаев сообщил, что представители большого бизнеса, которые в минувшие выходные посетили Саранск в рамках тура Кубка мира по футболу по городам РФ, изъявили желание снять квартиру на время проведения мундиаля.

В связи с этим градоначальник поинтересовался у коллег, как идет работа по составлению реестра жителей города, которые могут разместить приезжих футбольных фанатов у себя на квартирах.

Вопросом предметно занимается "Городское жилищное агентство". Согласно последним данным в реестре зафиксировано 290 объектов недвижимости. Для фанатов уже доступны 211 однокомнатных квартир, 54 – двухкомнатные, 15 – трехкомнатных. Помимо этого желающие могут выбрать одну из 8 предоставляемых комнат либо разместиться в благоустроенном коттедже.

О каких-либо четких требованиях к жилью речи пока не идет. Кроме этого вопрос цены суток проживания в арендном жилье – также только решения владельца жилого помещения. Регулировать стоимость на съемные квартиры администрация Саранска не станет.

Источник: izvmor.ru