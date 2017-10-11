Мордовия получила Гран-при выставки "Золотая осень"

Наша республика в девятый раз получила Гран-при Российской агропромышленной выставки "Золотая осень", а предприятия 21 медаль, 18 из которых золотые.

Мордовия была представлена в Москве на ВДНХ экспозициями свыше 20 компаний. Делегацию республики возглавлял лидер региона Владимир Волков. Наш выставочный павильон посетил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Его познакомили с новейшими отраслевыми инвестиционными проектами, реализуемыми в республике. Особенно Премьер-министра заинтересовали икра осетровая и фуа-гра.

По результатам "Золотой осени" Министерство сельского хозяйства и продовольствия Мордовии было удостоено золотой медали за победу в конкурсе "Эффективная реализация региональных программ, направленных на устойчивое развитие сельских территорий".

Источник: izvmor.ru