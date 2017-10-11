В Мордовии два молодых человека хотели украсть автосцепное устройство

Суд Мордовии вынесет приговор двум жителям республики, обвиняемым в покушении на кражу ж/д детали.

Сообщается, что 22-летний молодой человек и его 19-летний подельник пытались украсть автосцепное устройство с территории одной из ж/д организаций. Они перенесли деталь поближе к дороге, для того чтобы погрузить в автомобиль, однако тут их задержали стражи порядка.

Позднее арестованные сознались, что похищенное имущество они планировали сдать на металлолом. Как оказалось, прежде молодые люди были судимы за кражу.

На данный момент уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит вплоть до 5 лет колонии.

Источник: izvmor.ru