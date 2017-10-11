В Саранске поймали всего одного нетрезвого водителя

Накануне сотрудники Госавтоинспекции в ходе рейда "поймали" одного нетрезвого водителя, еще один автолюбитель отказался от медицинского освидетельствования.

Оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасный регион" на территории Мордовии, которое стартовало 9 октября, продолжится. Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения закончатся в воскресенье, 15 октября.

В рамках данного рейда будут отрабатываться все виды нарушений ПДД.

Стоит отметить, что за 9 месяцев этого года на территории нашей республики произошло 743 аварии, в которых 80 человек погибли и более 1000 пострадали.

Источник: izvmor.ru