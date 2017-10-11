Пожарные спасли здание Госсобрания Мордовии

Огнеборцы отстояли здание Госсобрания Мордовии.

Представители ГУ МЧС по РМ сообщили, что сообщение о возгорании поступило в 3:00. Когда пожарные расчеты прибыли на место происшествия, на 3 этаже сооружения наблюдалось сильное задымление.

В результате выяснилось, что очаг возгорания находится в помещении, где располагается сервер. Из-за аварийного режима работы электрооборудования загорелись провода.

Работникам МЧС удалось свести к минимуму последствия возгорания. Общая поврежденная площадь составила не более 3 м2.

Ранее сообщалось, что житель Мордовии едва не сгорел заживо.

Источник: izvmor.ru