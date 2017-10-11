Жительница Саранска получила от мошенников спортивный костюм вместо норковой шубы

В одно из отделений полиции Саранска обратилась 31-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.

Сообщается, что в "Одноклассниках" пострадавшая увидела группу по реализации верхней одежды по невысоким ценам. Через администратора группы она заказала норковую шубу и кожаную куртку за 5 000 рублей и отправила 100% предоплату.

При получении товара на почте девушка увидела, что в посылке взамен шубы и куртки лежит спортивный костюм.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее сообщалось, что дворник из Саранска украл у своей квартирантки золотые украшения и сдал в ломбард.

Источник: izvmor.ru