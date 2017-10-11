В Саранске пройдет финал первенства России в зоне "Приволжье" среди юношей

С 16 по 23 октября Саранск примет финальный турнир первенства России в зоне "Приволжье" среди футболистов 2001 г.р. В группе "А" сыграют и юные футболисты "Мордовии". Их соперниками станут команды "Олимпиец" (Нижний Новгород), "Академия" (Самарская область) и "Камаз" (Набережные Челны). В группе "Б" сразятся "Рубин" (Казань), "Крылья Советов" (Самара), "Водник-СДЮСШОР-8" (Нижний Новгород) и "СШОР-Сокол" (Саратов).

По две лучшие команды из каждой группы проходят в следующий раунд.

Отметим, что подготовку к этому турниру футболисты "Мордовии" проводили в санатории Ковылкинского района на местом стадионе "Юбилейный".

Источник: izvmor.ru