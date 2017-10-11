Два злоумышленника из Мордовии силой отобрали у пенсионера деньги

Полиция Мордовии поймала двух мошенников, которые наживались на беспомощном пенсионере. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 34-летняя женщина и 46-летний мужчина из Торбеевского района грабили 84-летнего дедушку, с которым ранее были знакомы.

Схема обмана была следующей: аферисты, зная, что у пожилого человека всегда имеются деньги, распивали со своими приятелями спиртное. В процессе застолья у компании закончился алкоголь. Женщина отправилась к соседу, чтобы занять у него денег для продолжения банкета. Он отказал, сообщив, что все средства у него хранятся на банковской карте.

Тогда гражданка отобрала карту у дедушки и вскоре сняла с нее 15 тысяч рублей. На этом грабежи пенсионера не закончились. Через пару дней приятель воровки, зная о ее поступке, также зашел к пенсионеру и отобрал 2 тысячи рублей.

Источник: 13.мвд.рф