Федерация футбола Мордовии ищет молодых арбитров

Федерация футбола Мордовии объявила о наборе в Школу футбольного арбитра. Первое ознакомительное занятие состоится 1 ноября в пресс-центре стадиона "Старт". Начало – в 19:00.

Основной задачей школы является поиск, отбор, воспитание и базовая подготовка арбитров для массового любительского футбола и последующего выдвижения в списки судей, которые обслуживают матчи профессиональных команд и лиг.

Программа подготовки длится полгода. Приглашаются юноши и девушки, которые обладают достаточным уровнем физической подготовки и не имеют медицинских противопоказаний.

Источник: izvmor.ru