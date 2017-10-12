Жительница Мордовии украла деньги у матери и попросила еще немного в долг

Жительница Ичалковского района Мордовии сообщила в полицию о пропаже денег. По словам 60-летней женщины, это произошло в то время, когда у нее гостила дочь.

Правоохранители допросили 37-летнюю жительницу села Кемля, она созналась в преступлении, передает пресс-служба МВД по РМ. По словам гражданки, она знала, где ее мать хранит сбережения. Она зашла в дом, забрала отложенные с пенсии деньги и вышла на улицу, где неожиданно встретилась с матерью, которая шла из сада.

Воровка попросила у пожилой женщины еще пару сотен рублей в долг, но получила отказ. Тогда непутевая дочь вызвала такси и уехала гулять в кафе.

Источник: 13.мвд.рф