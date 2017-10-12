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Юные спортсмены Мордовии выиграли Спартакиаду для воспитанников детских домов

Юные спортсмены Мордовии выиграли Спартакиаду для воспитанников детских домов

Воспитанники детских домов Мордовии стали победителями окружной Олимпиады "Спортивный Олимп Поволжья", которая прошла в Удмуртии. Отметим, что этот титул юные спортсмены региона-13 завоевали в пятый раз.

В состав нашей команды вошли 27 ребят из 7 детских домов и школ-интернатов. В течение двух дней они соперничали со сверстниками из 14 регионов округа в 8 спортивных дисциплинах: в плавании, мини-футболе, шашках, волейболе, дартсе, легкоатлетической эстафете, стритбаскетболе, настольном теннисе

Костяк команды Мордовии составляют воспитанники Ялгинского детского дома-школы, поэтому именно в это учреждение поздравить ребят с победой приехал главный федеральный инспектор Михаил Сезганов. Он пообщался с ребятами, расспросил их о планах на будущее и познакомился с выставкой, на которой представлены работы юных ялгинских умельцев.


Источник: izvmor.ru