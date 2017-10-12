Юные спортсмены Мордовии выиграли Спартакиаду для воспитанников детских домов

Воспитанники детских домов Мордовии стали победителями окружной Олимпиады "Спортивный Олимп Поволжья", которая прошла в Удмуртии. Отметим, что этот титул юные спортсмены региона-13 завоевали в пятый раз.

В состав нашей команды вошли 27 ребят из 7 детских домов и школ-интернатов. В течение двух дней они соперничали со сверстниками из 14 регионов округа в 8 спортивных дисциплинах: в плавании, мини-футболе, шашках, волейболе, дартсе, легкоатлетической эстафете, стритбаскетболе, настольном теннисе

Костяк команды Мордовии составляют воспитанники Ялгинского детского дома-школы, поэтому именно в это учреждение поздравить ребят с победой приехал главный федеральный инспектор Михаил Сезганов. Он пообщался с ребятами, расспросил их о планах на будущее и познакомился с выставкой, на которой представлены работы юных ялгинских умельцев.

Источник: izvmor.ru