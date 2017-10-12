Житель Саранска избил друга и жестоко изнасиловал его жену

В ночь с 6 на 7 октября в Саранске было совершено жестокое изнасилование. Преступление произошло в одной из квартир дома на улице Веселовского.

Как сообщили в пресс-службе СКР по РМ, в квартире подозреваемого, 31-летнего Алексея (имя изменено), собралась компания в составе четырех человек – хозяин, два друга и гражданская жена одного из друзей. В процессе распития алкоголя между Алексеем и одним из гостей, который пришел с девушкой, возникла ссора, товарищи подрались. Тогда хозяин вместе со вторым приятелем выбросили избитого гостя на лестничную площадку, но уйти вслед за ним его девушке не позволили. Алексей затащил ее в комнату, жестоко избивал и насиловал.

Продолжалось это всю ночь, пока в квартиру не нагрянули полицейские. Оказалось, что избитый сожитель жертвы изнасилования добрался до больницы, где ему оказали помощь и сообщили о происшествии в полицию. Утром полицейские пришли в квартиру к Алексею, на месте выяснилось, что ночью им было совершено еще и изнасилование.

Подозреваемый ранее неоднократно был судим, характеризуется отрицательно, а его жертва – положительно. Алексей не признает свою вину в изнасиловании, утверждая, что все было по обоюдному согласию. Еще один участник компании, который всю ночь находился в квартире якобы не мог помочь девушке, так как был смертельно пьян.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.

Источник: mordovia.sledcom.ru