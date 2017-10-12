Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Саранский аэропорт строят только легальные мигранты

Саранский аэропорт строят только легальные мигранты

На строительстве саранского аэропорта трудятся только те иностранцы, которые имеют патент на осуществление трудовой деятельности на территории России. Это стало известно по итогам рейда, который провели транспортные полицейские совместно с сотрудниками управления по вопросам миграции МВД по РМ. Нарушений миграционного законодательства выявлено не было.

Кроме того, в рамках оперативно-профилактической операции "Нелегал" транспортные полицейские проверили пассажиров поездов. С подложными миграционными картами попались 6 иностранных граждан. В отношении них возбуждены уголовные дела.


Источник: 13.мвд.рф