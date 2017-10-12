В Саранске 86-летняя пенсионерка получила травмы после падения в маршрутке

В районе кинотеатра "Крошка" в Саранске произошел инцидент с участием маршрутного такси. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, в "Газели", которая следовала по маршруту №37, пострадала пенсионерка.

Предварительная информация гласит, что 86-летняя бабушка упала в салоне микроавтобуса. На место происшествия была вызвана "скорая помощь", бабушкой занялись медики.

Теперь сотрудники ГИБДД выясняют, при каких обстоятельствах произошел инцидент. Есть версия, что водитель нарушил правила перевозки и вез стоявших пассажиров. Впрочем, не исключено, что бабушка раньше времени стала готовиться к выходу во время движения.

Источник: gibdd.ru/r/13