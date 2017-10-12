В Мордовии при строительстве стадиона обнаружили человеческие останки

И.о. благочинного Большеберезниковского района Виталий Кузянов вместе с протоиереем Виктором Ткаченко совершил погребение останков, обнаруженных в момент работ на строительстве новейшего стадиона в Больших Березниках.

По свидетельству старожилов, тут было захоронение возле бывшей церкви. Когда спецтехника начала снимать грунт, на поверхности появились кости, черепа. Все найденное собрали и положили в гроб. Заботу о погребении осуществила Большеберезниковская сельская администрация.

На кладбище священники провели заупокойную панихиду. Находящиеся там бросили по горсти земли в память о земляках.

Источник: izvmor.ru