В Мордовия прошла "горячая линия" по вопросам отопления

Накануне в Саранске состоялась "горячая линия" по вопросам готовности к отопительному сезону. На вопросы жителей города отвечал первый заместитель главы Саранска – директор Департамента городского хозяйства Алексей Егорычев.

Сообщается, что большинство жителей города были обеспокоены низким температурным режимом отопления. Но были и те, которые жаловались на жару в своих квартирах.

Одна из жительниц Пролетарского района Саранска пришла на приём лично, для того чтобы выразить слова благодарности за своевременное реагирование на просьбу о нормализации теплоснабжения в квартире.

Десять обращений граждан были решены мгновенно, по остальным даны надлежащие поручения коммунальным службам.

Источник: izvmor.ru