В Саранске ищут педофила, изнасиловавшего 15-летнюю школьницу

Полиция Саранска бросила все силы на поиски педофила, который на днях напал на 15-летнюю девочку. Преступление было совершено в одной из многоэтажек в Пролетарском районе.

Сообщается, что маньяк зажал жертву в углу, совершил в отношении нее сексуальное насилие и убежал из подъезда. Школьница не постеснялась рассказать о происшествии родителям, которые написали заявление в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется розыск подозреваемого.

Правоохранители обращаются к жителям города с просьбой внимательнее следить за своими детьми и помочь в розыске педофила.

Источник: 13.мвд.рф