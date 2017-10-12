ГК "Тавла" будет радовать гостей мебелью, произведенной в Рузаевке

Строящийся гостиничный комплекс "Тавла" будет обставлен мебелью, произведенной мебельным объединением "РОСТ-Рузаевка". Об этом сообщил зампред правительства РМ Владимир Мазов на брифинге, посвященном присвоению Рузаевке статуса территории опережающего социально-экономического развития.

Напомним, что "РОСТ-Рузаевка" летом 2017 года открыл новое производство в Рузаевке. Мебельное производство набирает обороты и в ближайшее время станет одним из первых резидентов ТОСЭР.

На сегодняшний день на предприятии трудятся 45 человек. После выхода на полную мощность их количество увеличится до 350 человек.

Источник: izvmor.ru