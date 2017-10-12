Жительница Саранска попалась на удочку мошенников

В одно из отделений полиции Саранска обратилась 48-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве.

Пострадавшая рассказала правоохранителям, что она лишилась свыше 7 000 рублей. Женщина увидела веб-сайт, реализовывающий сотовые телефоны. Покупательница связалась с продавцом и заказала гаджет, аферист попросил перевести стопроцентную предоплату на его счет, пообещав, что товар будет выслан на следующий день. Доверчивая женщина отправила необходимую сумму, однако посылку так и не получила.

На данный момент по этому факту проводится проверка. Розыск подозреваемых продолжается.

Источник: izvmor.ru