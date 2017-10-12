Житель Мордовии чуть не погиб, упав в колодец вниз головой

Житель Дубенского района лишь чудом остался жив после падения в колодец. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, пенсионер опускал в колодец насос и упал вслед за ним вниз головой. Отметим, что глубина колодца – около 12 метров, примерно 4 метра из них заполнены водой

Каким-то чудом пожилой мужчина сумел растопырить руки и ноги так, чтобы удержаться за стенки колодца. После этого он стал звать на помощь. Крики услышал водитель пожарно-спасательной части №12 Александр Исламкин, который работал во дворе своего дома. Он проявил профессиональные навыки, привязав к тросу большой банный таз и опустив его в колодец. Самостоятельно вытащить пострадавшего он не смог, поэтому позвал на помощь мать и соседку. Вместе троица смогла поднять пенсионера наверх.

Источник: 13.mchs.gov.ru