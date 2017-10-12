В Мордовии стали чаще похищать велосипеды

С начала октября полиция Мордовии приняла 8 заявлений о кражах велосипедов, мопедов и детских колясок. Из них раскрыто пять эпизодов, сообщили в пресс-службе МВД по РМ.

Так, в Зубово-Полянском и Ковылкинском районах раскрыты кражи велосипедов у местных жителей. В обоих случаях угонщики воспользовались доверчивостью владельцев, которые были уверены, что велосипеды не будут украдены из их подъезда и с огорода. Воры выкатывали транспорт и на нем доезжали до своих домов. В будущем они планировали оставлять транспортные средства себе.

По трем другим фактам устанавливаются подозреваемые.

Источник: 13.мвд.рф