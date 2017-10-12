Аферист выудил у жительницы Саранска 173 тысячи рублей

48-летняя жительница Саранска пришла в полицию с заявлением о том, что лишилась крупной суммы денег по вине аферистов. Как сообщили в пресс-службе МВД Мордовии, ей пришло сообщение о переводе с ее счета денег. Женщина позвонила по указанному номеру для уточнения деталей перевода.

Ей ответил аферист, который попросил продиктовать персональные данные, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия. Не подозревая подвоха, женщина назвала номер карты и пин-код. Позже она увидела, что с ее счета были списаны 173 тысячи рублей.

По данному факту проводится проверка.

Источник: 13.мвд.рф