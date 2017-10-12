В Мордовии задержали неисправный автобус, который перевозил более 50 школьников

Госавтоинспекторы Мордовии в рамках операции "Перевозчик" задержали автобус, который перевозил школьников из Пензы в Болдино. Оказалось, что транспортное средство не соответствует многим параметрам безопасности.

При проверке технического состояния автобуса полицейские установили, что протектор на одной из шин колеса изношен до такой степени, что обнажился корд. При этом водитель признался, что о неисправности знал, но все равно отправился в рейс, подвергая опасности жизни десятков людей. Отметим, что в салоне автобуса находился 51 ребенок и двое взрослых.

"Перевозка детей была прекращена. По решению органов исполнительной власти Республики Мордовия для доставки детей к месту жительства было предоставлено два технически исправных автобуса", - прокомментировали ситуацию в ГИБДД.

Водитель неисправного автобуса привлечен к административной ответственности.

Источник: gibdd.ru/r/13