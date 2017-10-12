Качественный тонкий матрас подарит комфортный сон

Не так давно на рынке появились тонкие матрасы, которые, как правило, используются для раздвижных диванов с механизмом американская или французская раскладушка, для диванов книжек. Качественные изделия оригинального производства можно встретить только лишь в проверенном временем интернет-магазине. Здесь продаются высококачественные модели Matro-Roll, а также некоторые другие модификации уникальных изделий для сна.

Здоровый сон — крепкое здоровье!

По статистике почти 100 % людей имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Ни в коем случае не нужно думать, что все недуги формируются в процессе жизнедеятельности человека. Некоторые из них — врождённые аномалии, избежать которых, к сожалению, никак не удастся даже используя длительное и самое дорогостоящее лечение. То есть и здоровым людям, и тем, которые уже страдают приобретенными или врождёнными недугами опорно-двигательного аппарата нужно правильно обустраивать спальное место, позаботившись о своём позвоночнике.

Идеальный вариант — приобрести качественную ортопедическую кровать односпальную, полутороспальную, двуспальную. К сожалению, не у каждого жителя мегаполиса есть такая возможность из-за стесненных жилищных условий. Комната маленькая и приходится спать на раздвижном диване, спальное место которого сложно назвать правильным, с ортопедической точки зрения. На сегодня это не проблема, так как можно приобрести великолепные тонкие матрасы, высота которых не превышает 6 сантиметров. При этом эксплуатационные характеристики изделия находятся на высоте.

Наполнение тонкого матраса

Так называемые основание для сна футон — это высокотехнологичная плотная пена, созданная на основе нефтепродуктов. Это экологически чистый продукт, который абсолютно безопасен как для детей, так и для взрослых. Изделие обладает великолепным воздухообменом, так как структура основания — ячейки, напоминающие собой пчелиные соты. Матрас гигиеничен, совершенно безопасен (с точки зрения санитарии). Здесь не заводятся:

грибки,

микроорганизмы,

бактерии.

Соответственно, отсутствует какой-либо риск для здоровья человека, использующего топпер. Матрас прослужит длительное время, не менее 10 лет. Ведь он сконструирован из высококлассных синтетических материалов, устойчивых к износу, совершенно не подверженных деформации.