В ИК-1 в Мордовии прислали сим-карты в креме и сигаретах

В ИК-1 УФСИН по РМ предотвращены попытки доставки запрещенных предметов. В пресс-службе ведомства сообщили, что к ним поступила посылка на имя осужденного к 8,5 годам заключения. В ней найдены сим-карта и карта памяти, спрятанные в тюбике из-под крема. Отправитель запрещенных предметов - житель Московской области.

В этой же колонии при выдаче бандероли, поступившей на имя осужденного к 12 годам лишения свободы, обнаружены 13 сим-карт, спрятанные в пачках с сигаретами. Эту посылку отправила дама из Самарской области,

По всем фактам проводятся проверки.

Источник: 13.fsin.su