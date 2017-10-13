Водитель "Фольксвагена" врезался в "МАН" и "отправил" в реанимацию 4-летнюю девочку

В Торбеевском районе Мордовии произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Инцидент произошел вечером 11 октября, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ.

Виновником аварии стал водитель иномарки "Фольксваген Пассат", который вылетел на полосу встречного движения и врезался в фуру "МАН". Пострадавшей в аварии оказалась 4-летняя девочка, которую везли в легковушке без детского кресла. Кроме того, водитель "Фольксвагена" отказался пройти медосвидетельствование. При этом у него не было полиса ОСАГО, и он сбежал с места происшествия.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

Источник: gibdd.ru/r/13