14 октября "Саранск" сыграет заключительный матч первенства МФС "Приволжье"

Футбольный клуб "Саранск" 14 октября проведет свой заключительный матч в первенстве МФС "Приволжье". Клуб из региона-13, который на данный момент занимает второе место в турнирной таблице, отправится в Йошкар-Олу и там сыграет с командой "ЦСП Марий Эл".

Перед последним туром "Саранск" отстает от лидера, ФК "Торпедо-Димитровград", на одно очко. В заключительном матче торпедовцы встретятся дома с командой "Сызрань 2003-М-СШОР №2".

Добавим, что лучшим бомбардиром первенства является Виталий Бурмаков из "Торпедо-Димитровграда". Свое первое место он уже наверняка не упустит: в активе Виталия 33 гола, тогда как у ближайшего преследователя, Сергея Ювенко из "Саранска", лишь 19.