В Мордовии перевыполнили план по сбору зерновых, поставленный Владимиром Волковым

В Мордовии подводят итоги уборочной кампании на полях. Задача, поставленная главой республики Владимиром Волковым, выполнена: по состоянию на 12 октября в регионе намолочен 1 млн 360 тысяч тонн зерна. Напомним, Волков поставил задачу собрать не менее 1 млн 330 тыс. тонн зерна в этом году. Таким образом, план даже был перевыполнен.

Стоит отметить, что приведенные цифры - не окончательные, так как в нескольких муниципальных районах уборочная кампания еще не завершена.

Напомним, что в прошлом году получен 1 млн 314 тысяч зерна при урожайности почти 30 ц/га. Тот результат стал вторым в истории Мордовии и одним из лучших в ПФО.

Источник: izvmor.ru