В Саранске уже сейчас готовы предоставить 854 жилых места болельщикам ЧМ-2018

В Саранске продолжают создавать "банк данных" квартир для гостей чемпионата мира по футболу 2018 года. На сегодняшний день поступило почти 290 заявок от владельцев квартир в столице РМ, которые готовы предоставить жилье болельщикам.

Пока в "банк данных" вошли 211 однокомнатных квартир, 54 - двухкомнатных, 15 – трехкомнатных, 8 комнат и один коттедж. В общей сложности - 854 места. Условия, на которых квартиры будут сдаваться гостям ЧМ-2018, определяют сами собственники.

Как сообщалось ранее, временная комиссия Совета Федерации по подготовке и проведению ЧМ-2018 побывает в Саранске в декабре этого года. Такую информацию озвучил председатель комиссии Андрей Кутепов.

Источник: izvmor.ru