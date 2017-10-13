В Мордовии котенок, переплывший ледяную реку, обрел семью

Котенок, который самостоятельно переплыл ледяную реку Суру, чтобы добраться к людям, обрел семью. Его забрала к себе директор фирмы, сотрудники которой спасли животное.

Отметим, что у новой хозяйки смелого котенка уже есть собака и кот, однако она просто не смогла пройти мимо трогательной истории и взяла малыша к себе, сказав, что он будет талисманом коллектива.

Напомним, отважное животное, несмотря на расстояние и сильное течение, справилось с нешуточным испытанием и перебралось на противоположный берег Суры, где находились люди. Видео героического заплыва появилось в соцсетях.

Источник: izvmor.ru