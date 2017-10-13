Жителю Мордовии сломали челюсть за отказ дать закурить

18-летний житель села Волгапино в Ковылкинском районе подал заявление в полицию, сообщив, что ему сломали челюсть за его здоровый образ жизни. Как оказалось, его ударил 17-летний студент одного из учебных заведений райцентра.

В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что пострадавший вместе с другом шел через сквер. Там и находился нападавший, который отдыхал в компании своих приятелей. Хулиган попросил у заявителя закурить, но получил отказ. Тогда приверженец нездорового образа жизни ударил оппонента в лицо и сломал челюсть.

В отношении курильщика возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф