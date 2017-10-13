В Мордовии изнасиловавшему клиентку таксисту дали 7 лет

Суд Мордовии приговорил таксиста к 7 годам колонии строгого режима за изнасилование клиентки в Саранске.

Напомним, что правонарушение было совершено в июле нынешнего года. 26-летняя уроженка Саранска через интернет-приложение вызвала такси, для того чтобы доехать до дома. Доехав почти до места назначения, шофер такси внезапно свернул и увез ее в гаражный массив, где изнасиловал.

Невзирая на непростую ситуацию, в которой оказалась пострадавшая, ей с помощью телефона удалось дать знать близким, что попала в беду. Родные заявили о данном работникам работников полиции, которые задержали насильника на месте правонарушения.

В процессе расследования обвиняемый вину признал целиком. Приговор суда в законную силу не вступил.

Источник: izvmor.ru