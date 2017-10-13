На Покров в Саранске будет создано 43 новых семьи

Завтра, 14 октября, православные христиане отмечают великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Согласно давней народной традиции, испокон веков бытовавшей на Руси, в данный день начинается осенний свадебный сезон. Как правило, большое количество свадеб в этот день играется в Саранске.

Сообщается, что в данном году на праздник Покрова во всех загсах Саранска будет зарегистрировано 43 брака. В том числе 20 новых семей будет создано в центральном Дворце бракосочетаний. Однако 43 пары на Покров для Саранска не достижение, иногда в этот праздник в столице республики регистрируется свыше ста браков.

Источник: izvmor.ru