ВК "Сарансккабель-Мордовия" одержал победу в контрольном матче в Пензе

Волейболисты саранского "Сарансккабель-Мордовия" вскоре начнут выступления в чемпионате России по волейболу среди команд первой лиги (подгруппа "Б"). Матчи первого тура пройдут в Тамбове с 19 по 22 октября. Соперниками "Сарансккабеля" станут "Тамбов", "Энергетик" (Саратов), "Юниор" (Калуга) и "Кристалл" (Острогожск). Отметим, что во втором туре, который пройдет 10-12 ноября, эти же команды сыграют в Саранске.

8 октября подопечные Виктора Матвеева провели контрольный матч в Пензе, в котором одержали победу над хозяевами со счетом 3:2 по партиям.

Источник: izvmor.ru